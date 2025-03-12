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Россиянам назвали самые популярные авто с пробегом по цене от 1,5 млн рублей

«Авито Авто»: Toyota стала лидером среди авто с пробегом от 1,5 млн рублей
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

В феврале 2025 года среди подержанных машин в сегменте от 1,5 млн рублей пользователи больше всего интересовались автомобилями Toyota. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Авто».

«Японский бренд возглавил рейтинг с долей 16,3%. На втором месте оказался Mercedes-Benz с 12%, а на третьем — BMW с 11,3%. Четвертую строчку заняла марка Kia (7,7%), а замыкает первую пятерку Hyundai с 6%. Лидером по динамике стал Mercedes-Benz: популярность немецких премиальных автомобилей выросла на 7,1%», — говорится в сообщении.

По информации источника, самыми популярными моделями стали Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Далее в модельном рейтинге популярных машин идут Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии и Toyota Land Cruiser Prado.

Также сообщается, что за прошедший год увеличилось на 29,7% количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом. По словам директора направления «автомобили с пробегом» в «Авито» Андрея Ковалева, в настоящее время в сегменте от 1,5 млн рублей лидирующие позиции занимают подержанные автомобили немецких и японских брендов, но в скором времени ситуация может измениться.

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