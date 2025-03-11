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В России рухнули продажи автомобилей «УАЗ»

В России продажи автомобилей «УАЗ» рухнули на 40% в феврале 2025 года
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УАЗ

В России в феврале 2025 года было продано 1,65 тыс. новых автомобилей «УАЗ», что на 41% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В феврале первое место по продажам заняли автомобили УАЗ СГР (реализовано 766 ед.). На втором месте УАЗ «Патриот», который выбрали 389 покупателей. Далее следуют легкий грузовик «Профи» (272 ед.) и «Пикап» (196 ед.), а замыкает пятерку лидеров внедорожник «Хантер» (27 ед.).

До этого УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.

Ранее сообщалось, что сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии.

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