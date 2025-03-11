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На видео попало, как американец спасся, вылетев с мотоцикла в кузов грузовика

В США на видео попало, как байкер врезался в грузовик и спасся в его кузове

В США мотоциклист врезался в заднюю часть грузовика на дороге и смог избежать серьезных травм, приземлившись в его кузов. Об этом сообщает Carscoops и публикует видеозапись инцидента.

ДТП произошло на шоссе 210 в Ирвиндейле (штат Калифорния). На кадрах с автомобильного регистратора видно, что автомобиль с открытой грузовой платформой двигался во второй слева полосе на оживленной магистрали. В него сзади врезался мотоцикл, который ехал на более высокой скорости. В момент удара мотоциклист вылетел из седла и приземлился на платформу грузовика. Мотоцикл при этом упал на проезжую часть, он получил сильные механические повреждения.

Водитель грузовика не заметил столкновения и продолжил движение, однако затем съехал с автострады. Мотоциклист отделался незначительными травмами.

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