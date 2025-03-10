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Россиянам назвали пять недостатков Hyundai Solaris

«Рольф» назвал пять недостатков Hyundai Solaris
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Саид Царнаев/РИА Новости

У седана Hyundai Solaris есть проблемы с коробкой передач, рулевой рейкой, тормозными дисками, лакокрасочным покрытием и подшипниками ступиц. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.

«Частая проблема — стуки и люфт в подвеске из-за износа втулок и подшипников. Проблема появляется уже на пробегах около 50 тыс. км. В некоторых случаях помогает замена штатных втулок на полиуретановые аналоги», — рассказал Крюков.

Эксперт отметил проблемы у 4-ступенчатой автоматической трансмиссии. Так, на коробке передач может перегреться и выйти из строя гидротрансформатор, а при агрессивной езде быстро изнашиваются фрикционы. Кроме того, у Hyundai Solaris нередко перегреваются и деформируются диски, а также быстро стираются передние колодки.

Помимо этого, слабо защищено лакокрасочное покрытие, есть проблемы с шумоизоляцией кузова, а подшипники ступиц могут начать гудеть уже на 60 тыс. километрах пробега.

Крюков назвал некоторые надежные агрегаты Hyundai Solaris, среди них — двигатели серии Gamma и Alpha. Они отличаются простотой конструкции. Также надежна электрика Solaris, подвеска и механическая коробка передач.

Ранее россиянам назвали несколько недостатков Suzuki Jimny.

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