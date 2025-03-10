В России скорректируют требования к определению стоимости годных остатков авто по ОСАГО

Банк России хочет скорректировать требования к определению стоимости годных остатков авто по ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действующая редакция положения Банка России от 4 марта 2021 года №755-П ... (Единая методика) установила требования к определению стоимости годных остатков, но практика показала, что эти требования надо скорректировать», — сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В РСА отметили, что стоимость страхового возмещения должна определяться по данным специализированных торгов, которые осуществляют реализацию поврежденных автомобилей, не разбирая их и не вычленяя годных остатков. Кроме того, иногда можно применять расчет стоимости по формуле с применением целого набора коэффициентов, но подобные изменения сейчас не рассматриваются.

Также сообщается, что есть необходимость в смене Единой методики «спецторгов» на другую процедуру, при которой будут собираться предложения на покупку годных остатков. При этом на основании этих предложений будет формироваться стоимость, а также рассчитываться сумма страхового возмещения. Сейчас важно определить новые требования для страховщиков, потерпевших и площадок, на которых будет производиться сбор предложений.

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