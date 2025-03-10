Названы семь недостатков Chevrolet Cruze российской сборки

Модель Chevrolet Cruze пользуется хорошим спросом на российском вторичном рынке из-за богатого оснащения и хорошей управляемости, однако у автомобилей есть и слабые места. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов.

«У автомобилей с популярным мотором 1.8 часто выходит из строя муфта впускного распределительного вала. При этом ее ресурс составляет всего 100 тыс. километров. Та же проблема с термостатом и прокладками теплообменника. Кроме того, Cruze плохо переваривает бензин АИ-92», — сказал эксперт.

Еще один недостаток Chevrolet Cruze — слабое лакокрасочное покрытие. Уже к 30-40 тыс. километров пробега на кузове появляются сколы, поэтому за ним необходимо тщательно следить.

Механическая пятиступенчатая коробка передач — практически безотказная. Если не менять масло раз в 100 тыс. километров, передачи будут переключаться туго, есть вероятность, что агрегат заклинит, сказал эксперт.

Еще одно слабое место Chevrolet Cruze — бампера, которые легко ломаются. На сегодняшний день стоимость неоригинального переднего бампера составляет в среднем 14 тыс. рублей.

Chevrolet Cruze с пробегом в России можно приобрести от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Недостатка в запчастях нет благодаря унификации комплектующих к моделям концерна General Motors, отметил Чистов.

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