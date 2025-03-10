Названа российская цена нового кроссовера GAC GS4

Новый кроссовер GAC GS4 будет стоить в России от 2,5 млн рублей. Об этом агентству «Автостат» сообщил руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев.

«Цены и комплектации для России пока не объявлены, но вероятный диапазон составляет 2,5 – 3 млн рублей. В этом сегменте традиционно лучше продаются средние и топовые версии, поэтому многое будет зависеть от оснащения», — сказал Ковалев.

По габаритам автомобиль схож с моделью Toyota RAV4. Длина нового GAC GS4 – 4600 мм.

Минимальный объем багажника — 638 л, а при сложенных сиденьях заднего ряда он достигает 1586 л. При этом погрузочная глубина увеличивается до 2 м, a погрузочная ширина составляет 1 м.

На базовой версии GS4 устанавливается двигатель 4A15J2 с рабочим объемом полтора литра, непосредственным впрыском топлива, мощностью 170 л.с.

Новый GAC GS4 оснащен адаптивным круиз-контролем, светодиодными фарами, а также системами пассивной и активной безопасности. Так, в базовой комплектации есть восемь подушек безопасности.

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