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Берни Экклстоун расстался с коллекцией машин «Формулы-1» за 500 млн фунтов

Берни Экклстоун продал 69 машин «Формулы-1» за 500 млн фунтов
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Global Look Press

Бывший генеральный промоутер гонок «Формула-1» Берни Экклстоун продал принадлежавшую ему коллекцию из 69 гоночных болидов. Об этом сообщает Daily Mail.

«После частных переговоров за нераскрытую сумму миллиардер из Red Bull Марк Матешиц, друг семьи Экклстоунов, становится новым «самым достойным» владельцем уникальной коллекции из 69 автомобилей Гран-при», — отмечается в публикации.

Свою коллекцию 94-летний Экклстоун уступил покупателю за £500 млн (₽57,6 млрд), что считается крупнейшей сделкой такого рода. Продажа обширной коллекции для Экклстоуна станет облегчением: пожилой магнат заявил, что его 48-летняя жена без него не будет знать, что делать с автомобилями, и он решил сам заняться урегулированием своих дел.

Ранее стало, что европейский Ford снимет с производства модель Focus в 2025 году.

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