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Популярный в России Ford Focus снимут с производства

Европейский Ford прекратит выпуск модели Focus в 2025 году
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Ivan Kurmyshov/Shutterstock

Европейское отделение концерна Ford снимет с производства модель Focus, она покинет конвейер в ноябре 2025 года. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на заявление компании.

«В заявлении Motor1 Ford подтвердил, что производство Focus закончится в ноябре. Прием заказов еще не закрыт», — отмечается в публикации.

Прием заказов прекратят вместе с завершением сборки модели на заводе в Саарлуи (Германия). Ford не рассматривает выпуск модели-преемника на смену Focus.

Гендиректор Ford Джим Фарли объяснял отказ от массовых моделей, таких как Fiesta и Mondeo, переходом к производству «культовых автомобилей» — таких, как Bronco, Mustang и Raptor.

Производство Ford Focus первого поколения началось в 1998 году, с 2002-го эту модель выпускали в России на заводе во Всеволожске.

Ранее стало известно, что в Тольятти завершился выпуск пятидверной длиннобазной «Нивы».

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