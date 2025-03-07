Задержали участника издевательств на автомойке в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском задержали мужчину, издевавшегося над человеком на автомойке

В Каменске-Уральском задержали мужчину, который принимал участие в издевательствах над человеком на автомойке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Следком нашел еще одного члена каменской банды. Вместе с приятелями он похитил человека в августе 2023», — говорится в сообщении.

По информации источника, в 2023 году несколько людей похитили мужчину, они посадили его в багажник и увезли в сторону автомойки, где нанесли пострадавшему несколько ударов, а также требовали вещи и деньги.

Также сообщается, что подозреваемому 19 лет.

До этого задержали мужчину, которого обвиняют в издевательствах над подростками на автомойке. По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый совместно со своими знакомыми незаконно посадили в машину двух подростков и привезли на автомойку.

По мнению прокурора, в отношении мужчины необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления.

Ранее задержали четвертого участника издевательств на автомойке.