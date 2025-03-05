Россиянам назвали пять проблем от смешивания трансмиссионных масел

Неподходящая жидкость или неверная процедура замены масла в автомобиле могут привести к потере смазывающих свойств и к перегреву трансмиссии. Об этом «Российской газете» рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

«Неподходящая жидкость или неверная процедура замены могут привести к потере смазывающих свойств, износу шестерен и подшипников, образованию отложений, сбоям в работе АКПП (пробуксовкам, ударам) и даже перегреву трансмиссии», — сообщает эксперт.

По его словам, для каждой автоматической коробки передач нужно определенное специфическое масло (ATF). Так, нельзя смешивать жидкости ATF Dexron III и Toyota WS, потому что они используются для разных типов трансмиссий. При этом жидкости для вариаторных коробок схожи с ATF, но содержат дополнительные присадки для защиты ремня и шкивов от износа.

Бахарев также сообщил, что для механических коробок возможно смешивание, если совпадают допуски и вязкости. Кроме того, масла для роботизированных коробок подобны жидкостям механических, но следует подбирать масло, которое соответствует требованиям производителя.

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