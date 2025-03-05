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В России впервые оштрафовали водителя-нелегала по новой статье

Кубанский суд оштрафовал водителя-нелегала на 400 тысяч рублей по новой статье
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Кубанский суд первым в России оштрафовал водителя на 400 тысяч рублей по новой статье КоАП. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Суд Краснодара взыскал <…> 400 тыс. рублей по ст. 14.1.2 ч.5 КоАП РФ. Во время рейда в декабре 2024 года инспекторы ГАИ остановили такси под управлением нелегала — без документов он успел выполнить почти 900 заказов», — говорится в сообщении.

По информации источника, нарушитель не согласен с обвинением и считает, что его действия должны квалифицироваться по статье 14.1 КоАП и наказываться штрафом в размере от 500 рублей до 2,5 тыс. рублей.

По закону, с сентября 2024 года таксист обязан всегда иметь разрешение на перевозку граждан, а автомобиль должен быть внесен в реестр и закреплен за конкретным водителем. Также сообщается, что ранее новую статью о распространении информации о незаконной предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа автотранспортом не применяли.

Ранее в Казани таксист-мигрант несколько часов насиловал клиентку в своем авто.

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