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Автомобили Xiaomi появятся на глобальном рынке в 2027 году

Xiaomi начнет глобальные продажи автомобилей в 2027 году
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Xiaomi

Китайская компания Xiaomi планирует начать продажи своих автомобилей на глобальном рынке в 2027 году. Об этом сообщает carnewschina.com.

«Президент компании Xiaomi Уильям Лу, сказал, что они планируют начать продажи автомобилей на глобальных рынках к 2027 году. Лу также намекнул, что начнет исследовать европейские автомобильные рынки в марте этого года», — сообщает портал.

Первый автомобиль бренда, седан Xiaomi SU7, был выпущен в марте 2024 года. Он доступен в двух вариантах — с запасом хода в 668 и 800 км. Мультимедиа машины работает на операционной системе Xiaomi HyperOS и предлагает высокую степень интеграции со смартфонами, планшетами и гаджетами. Длина пятиместного седана составляет 4997 мм, колесная база — 3000 мм.

Автомобиль оснащен инновационными электромоторами, способными раскрутить свой маховик до 21 тыс. об/мин и достичь максимальной мощности 578 л.с. благодаря усовершенствованной конструкции ротора и системе отвода тепла.

В максимальном исполнении автомобиль оснащается двумя электромоторами и полным приводом. Суммарная мощность силовой установки составляет 673 л.с.

Ранее сообщалось, что спортивная версия седана от Xiaomi поступит в продажу в марте.

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