Водителям рассказали, как избежать распространения ржавчины на кузове после зимы

«Ключавто Лайт»: чтобы ржавчина не распространялась, нужно регулярно мыть машину

Водителям следует регулярно мыть автомобиль, чтобы избежать распространения ржавчины на кузове после зимнего периода. Об этом журналу «За рулем» рассказали специалисты компании «Ключавто Лайт».

«Независимо от погоды, необходимо удалять загрязнения, способные вызвать коррозию под слоем отложений. Антикоррозийная обработка лакокрасочного покрытия обеспечит защиту скрытых полостей кузова», — сообщают эксперты.

Специалисты также рекомендуют использовать антигравийную пленку, которая убережет металл кузова от воды и химических реагентов. При этом важно прочищать дренажные отверстия, поскольку там может накапливаться много влаги.

Кроме того, чтобы убрать локальную ржавчину, эксперты рекомендуют применять преобразователи, формирующие защитную пленку, которая предотвращает распространение коррозии. Затем нужно обработать ржавый участок грунтовкой и покрасить.

При этом, если на автомобиле образовалась сквозная коррозия, лучше вырезать поврежденную часть и приварить заплатку, а если ржавчина повредила большую часть автомобиля, нужно обратиться в автосервис.

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