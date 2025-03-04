В России представили минивэн китайских миллионеров

Китайский автопроизводитель Hongqi готовится начать продажи в России минивэна HQ9, сообщается на официальном сайте компании.

«В конце 2023 года HQ9 был привезен ограниченным тиражом для оценки потенциального спроса на российском рынке. Модель сразу стала пользоваться популярностью, поэтому мы уже завершили процедуру сертификации модели», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Hongqi в России Ивана Савельева.

Автомобиль оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Салон рассчитан на семь человек, сдвижные задние двери снабжены электроприводами. Кресла второго ряда снабжены дополнительным упором для ног, функцией массажа и электрорегулировками в 16 направлениях. Цена на автомобиль пока не объявлена, он поступит в продажу в ближайшее время.

Автомобили марки Hongqi в Китае используются в качестве служебных автомобилей руководства страны и партийной номенклатуры, а также пользуются популярностью у состоятельных людей.

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