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Россиянам назвали пять причин стука в передней подвеске автомобиля

Fit Service перечислил пять причин стука в передней подвеске автомобиля
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Shutterstock/Gorodenkoff

Чаще всего причина посторонних звуков в передней подвеске связана с выходом из строя стоек и втулок стабилизатора, а также неисправностью шаровых опор. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«Самый громкий звук издают неисправные стойки стабилизатора. У водителей появляется впечатление, что не прикручено колесо. Сначала звук тихий, но он будет постепенно нарастать. Как следствие — управляемость авто становится хуже», — сказал эксперт.

Следующая причина стука — износ втулок стабилизатора. Обычно водитель слышит характерные звуки при переезде лежачих полицейских. При этой неисправности машина начинает вилять на дороге.

Часто звук идет от шаровой опоры в нижних рычагах передней подвески. Водители начинают слышать неприятные постукивания. Опасность в том, что, если шаровая вылетит из своего места, может отвалиться колесо, предупредил специалист.

Если проблема связана с рулевой рейкой, то водители услышат глухой стук, который появляется при поворотах. Ее может заклинить на ходу, и машина потеряет управление.

Проблемы с амортизаторами также проявляются стуками. Можно сравнить звук с металлическим шариком в кружке, который бьется вверх-вниз. Плюс добавляется раскачивание кузова во время движения, отметил Гоман.

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