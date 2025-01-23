Певец Горозия получил 174 штрафа на трех иномарках

Рэпер L'One (Леван Горозия) насобирал 173 штрафа за превышение скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«У Левана три машины. Первая — Chevrolet Camaro цвета Бамблби (как в «Трансформерах»), Range Rover, на котором чаще всего гоняет музыкант, и BMW X7 — любимая машина его жены», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что 31 штраф на Chevrolet, 18 штрафов на Range Rover и 124 штрафа на BMW X7. Большинство нарушений на автомобилях Горозии сделала его супруга. В основном она превышала скорость, чем создавала опасность на дорогах.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

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