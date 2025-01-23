Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певец Горозия получил 174 штрафа на трех иномарках

Mash: рэпер Горозия получил 174 штрафа ГИБДД
close
Илья Питалев/РИА Новости

Рэпер L'One (Леван Горозия) насобирал 173 штрафа за превышение скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«У Левана три машины. Первая — Chevrolet Camaro цвета Бамблби (как в «Трансформерах»), Range Rover, на котором чаще всего гоняет музыкант, и BMW X7 — любимая машина его жены», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что 31 штраф на Chevrolet, 18 штрафов на Range Rover и 124 штрафа на BMW X7. Большинство нарушений на автомобилях Горозии сделала его супруга. В основном она превышала скорость, чем создавала опасность на дорогах.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее сообщалось, что в Москве предложили организовать специальные площадки для дрифта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами