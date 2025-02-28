Россиянам назвали самые надежные моторы Mitsubishi

Ряд внедорожников и кроссоверов Mitsubishi имеют надежные и выносливые двигатели, рассказала «Газете.Ru» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

В их числе оказался 2,4-литровый мотор Mitsubishi 4G64 на 126-136 л.с. с ресурсом свыше 400 тыс. км. Он устанавливается на модели Mitsubishi Pajero Sport, L200 (III и IV поколения) и первый Outlander.

«Простой и надежный рядный 4-цилиндровый мотор. Чугунный блок – можно делать капитальный ремонт. Отличается хорошей тягой на низких оборотах. Дешевые запчасти и ремонт», — перечислила плюсы Трушкова.

Среди его минусов — клапаны, которые требуют регулировки каждые 90 тыс. км, а у карбюраторных версий есть сложности с настройкой впрыска.

Еще один надежный мотор — 2,4-литровый Mitsubishi 4G69 на 160–170 л.с. с ресурсом до 450 тыс. км. По словам Трушковой, у двигателя долговечный алюминиевый блок с чугунными гильзами. Ремонт мотора обходится дешево, однако он требователен к маслу.

Также в числе надежных двигателей оказался трехлитровый Mitsubishi 6G72 на 177–205 л.с., который выдерживает до 500 тыс. км пробега, и 3,5-литровый Mitsubishi 6G74 на 202–250 л.с.

К долговечным турбодизелям Mitsubishi Трушкова отнесла 2,5-литровый Mitsubishi 4D56 на 100-136 л.с. с ресурсом до 400 тыс. км и 2,8-литровый Mitsubishi 4M40 на 125–140 л.с.

Последним в списке надежных моторов оказался 2,4-литровый двигатель Mitsubishi 4N15 на 181 л.с.

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