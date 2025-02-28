Аналог Toyota RAV4: у GAC появился новый кроссовер для России

Компания GAC представит в России новую модель GAC GS4. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Уже в ближайшее время в России стартуют официальные продажи кроссовера GAC GS4. <...> На базовой версии GS4 устанавливается двигатель 4A15J2 c рабочим объемом полтора литра, непосредственным впрыском топлива, мощностью 170 л.с. и максимальной тягой 250 Нм», — говорится в сообщении.

По габаритам автомобиль схож с моделью Toyota RAV4. Так, длина нового GAC – 4,6 м, такой же показатель у Toyota. Одинаковый размер и у колесной базы – 2,7 м. Ширина GAC GS4 составляет 1,9 м, а длина пространства для ног пассажиров сзади – 99 см.

Минимальный объем багажника — 638 л, а при сложенных сиденьях заднего ряда он достигает 1586 л. При этом погрузочная глубина увеличивается до 2 м, a погрузочная ширина составляет 1 м.

Новый GAC GS4 оснащен адаптивным круиз-контролем, светодиодными фарами, а также системами пассивной и активной безопасности. Так, в базовой комплектации есть восемь подушек безопасности.

Россияне смогут приобрести автомобиль в черном, серебристом, сером или белом цвете. Также будут доступны три варианта оформления салона – в бежевом, коричневом или классическом черном.

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