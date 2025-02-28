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В России подорожали подержанные автомобили

«Авто.ру Бизнес»: иномарки из Японии, Европы и Кореи подорожали на 20%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В феврале 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей из Японии, Европы и Кореи составила 2,9 млн рублей, что на 20% больше, чем в тот же период в прошлом году. Об этом сообщает «Авто.ру Бизнес».

«Парк подержанных автомобилей на рынке становится старше, а интерес к европейским и японским автомобилям, как мы видим, по-прежнему высок. Дилеры стараются находить для продажи качественные модели либо предварительно инвестируют в подготовку автомобиля — по этим причинам средняя цена на бренды из этих стран растет», — говорит директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

По информации источника, цена на машины с пробегом из Китая и России уменьшилась на 5% и 10% соответственно, поэтому в среднем китайские автомобили стоят 1,9 млн рублей, а отечественные – 856 тыс. рублей.

Стоимость у частных продавцов другая. Так, российские подержанные машины упали в цене на 3% и в среднем стоят 665 тыс. рублей, а европейские, японские и корейские – можно купить за 2,4 млн, что на 8% ниже, чем в феврале 2024 года. Кроме того, цена на автомобили с пробегом из Китая не изменилась и составляет 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам продолжили навязывать дорогие автокредиты.

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