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Названы пять минусов кроссовера Geely Monjaro

Fresh перечислил пять минусов кроссовера Geely Monjaro
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Geely

Кроссовер Geely Monjaro отличается надежностью своих агрегатов, однако у машины есть ряд недостатков, касающихся охлаждения двигателя и расхода топлива. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Ресурс двухлитрового турбомотора Geely Monjaro составляет 250 тыс. километров пробега, однако вопросы есть к системе охлаждения. Так при высоких нагрузках цилиндры постепенно деформируются, перегреваются и это добавляет работы мотору при его запуске в минусовые температуры», — сказал эксперт.

Кроме того, 238-сильный двигатель не воспринимает топливо ниже АИ-95, а в жару и вовсе безупречно работает только на АИ-98 и АИ-100. При этом мотор еще и «прожорлив». Машина потребляет 10 литров топлива на 100 километров пробега на трассе, и 13 литров — в городе.

Из особенностей Geely Monjaro также проблемы с навигацией. По умолчанию ее нет, поэтому необходимо подключать CarPlay либо крепить на стекло держатель для телефона — воздуходувы у модели расположены так, что прицепить к ним дополнительный гаджет не получится, отметил специалист.

Кроме того, в Geely Monjaro неудобная ручка селектора — переключаться из режима «драйв» в «реверс», чтобы сдать задним ходом, приходится через промежуточное положение, а «паркинг» включается отдельной кнопкой, пояснил специалист.

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