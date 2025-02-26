История с выкинутым на помойку Porsche Macan оказалась выдумкой

В Москве автомобиль Porsche Macan привезли на помойку для съемок

В Москве история с машиной Porsche Macan, которую мужчина выбросил в мусорный контейнер, оказалась неправдивой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«История с машиной, которую муж выкинул на помойку после отказа жены принять подарок, вероятнее всего, оказалась выдумкой. Хорошо продуманной выдумкой», — говорится в сообщении.

По информации источника, 22 февраля 2025 года при помощи эвакуатора неизвестные люди привезли черный автомобиль, который загрузили в мусорный контейнер и уехали. Так машина пролежала три дня. При этом на фоне автомобиля Porsche Macan снимали видеоролик.

По словам местных жителей, съемочная группа приезжала дважды: когда машину только привезли и на следующий день. После завершения съемок автомобиль забрали. При этом Алексей Калитурин, который рассказал, что его жена не приняла подарок, прислал договор купли-продажи. Согласно документу, машину Porsche Macan мужчина купил 13 февраля.

Ранее сообщалось, что кроссовер исчез с помойки в Мытищах.