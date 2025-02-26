«Сразу фары украли»: бывший владелец – о выброшенном на помойку Porsche

Бывший владелец автомобиля Porsche Macan, который сфотографировали в мусорном контейнере в Мытищах, Андрей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что продал машину еще год назад — и она была целой.

«Мы его в салон продали ровно год назад, автомобиль был оформлен на жену. Видимо, его все это время не покупали, а в этот раз его взяли. Нам сказали, что мужчина взял девушке в подарок. Она ему сказала, что хотела новый, а он выкинул его в мусорку», – сказал он.

Андрей отметил, что продавал автомобиль в салон целым, а на новых фотографиях у Porsche нет фар и помят капот.

«Когда его выкинули в мусорку, мы увидели на фотках, что сразу фары украли, еще капот помятый сильно. Когда фары крали, видимо, вскрывали капот и помяли. Мы офигели с того, что жене с утра начали писать и звонить разные номера и спрашивать, зачем мы выкинули машину. Но мы же не выкидывали, это не наш. Мы сказали, что мы продали», – пояснил он.

26 февраля Telegram-канал Baza сообщил, в подмосковных Мытищах мужчина выбросил кроссовер Porsche Macan в мусорный контейнер – автомобиль якобы был подарком супруге на День святого Валентина. По информации канала, мужчина купил машину за 3 млн рублей, Porsche был битым и владелец собирался починить его для супруги. Однако женщина отказалась от подарка. Тогда мужчина загрузил машину в мусорный контейнер.

Ранее сообщалось, что влюбленный таксист пригнал к офису девушки 30 машин и выстроил из них сердце.