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Audi показала на фото новое поколение своей популярной модели

Audi анонсировала новое поколение A6 Avant
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AUDI AG

Немецкий автопроизводитель Audi распространил официальное фото-тизер нового поколения универсала A6 Avant и назвал дату презентации автомобиля.

«Мировая премьера Audi A6 Avant состоится 4 марта в 14:00. Спустя почти пять десятилетий после дебюта Audi 100 Avant, на рынок выходит новое поколение A6, представляющее собой первоклассный автомобиль в сегменте полноразмерных машин премиум-класса», — отмечается в сообщении Audi.

Для нового поколения универсала Audi обещает элегантный дизайн и аэродинамичный кузов, а также сочетание спортивности с высоким уровнем комфорта. По предварительным данным, A6 получит два двигателя на выбор, объемом 2 и 3 литра.

Ранее была названа дата начала продаж кроссовера Bestune с мотором от производителя смартфонов.

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