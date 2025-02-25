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Новый кроссовер Bestune с мотором от производителя смартфонов выйдет на рынок в марте

Bestune выпустит кроссовер с мотором от производителя смартфонов
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autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель FAW в марте представит на рынке Китая новый электрический кроссовер Yueyi 03, сообщает Autohome.

Yueyi 03 — это компактный кроссовер, рассчитанный на молодежную аудиторию. Длина машины — 4450 мм, колесная база — 2750 мм. Он отличается минималистичным дизайном интерьера с двумя дисплеями, выступающими над передней панелью. Большинством функций машины можно управлять через экран медиасистемы, физических кнопок в салоне минимальное количество.

Автомобиль снабжен электродвигателем на постоянных магнитах от технологического гиганта Huawei, известного в том числе производством смартфонов. Мощность мотора — 122 кВт (166 л.с.). Запас хода на одной зарядке батареи — 565 км. От 10% до 80% емкости ее можно подзарядить за 29 минут.

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