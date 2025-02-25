Россиянам рассказали о минусах китайских пикапов

Китайские пикапы на вторичном рынке могут оказаться неликвидными. Об этом «Известиям» рассказал глава проекта Likvi.com Александр Коротков.

«Перед покупкой китайского пикапа стоит учитывать несколько факторов, а именно расход топлива и ликвидность. Если с первым фактором смириться проще, поскольку вес автомобиля обязывает иметь соответствующий ДВС, то второй фактор может быть неприятен», — сообщил эксперт.

По словам специалиста, продавцам китайских подержанных пикапов нужно понимать, что машину не купят сразу. При этом Коротков считает такой автомобиль практичным для работы и для загородных поездок на длительный срок.

Эксперт отмечает, что современные пикапы из КНР достаточно комфортные, а также богато оснащены. Так, они становятся достойной альтернативой внедорожникам и подойдут для эксплуатации на плохих дорогах и для работы в малом бизнесе, например, на строительстве или ферме.

Ранее российские власти запросили доступ к китайским автомобилям.