Россиянам назвали три веских причины отказаться от покупки автомобиля с вариатором

Отношение к вариаторным коробкам у водителей до сих пор спорное. Однако недостатки, о которых можно услышать на сервисе или прочитать на форумах, чаще всего связаны с техническими особенностями агрегатов. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Первый минус вариатора – ремонт и обслуживание такой коробки обойдется недешево. То есть сами трансмиссионные жидкости дороже, а производить замену нужно чаще, чем на «автомате» с гидротрансформатором. Масло в вариаторе рекомендуется менять каждые 20-25 тыс. километров пробега», — сказал эксперт.

Следующий минус или особенность — вариатор чувствителен к перегреву. То есть не любит работать при высоких внешних температурах, а также в городских пробках. Если не учитывать этих особенностей и регулярно перегревать трансмиссию, то срок ее службы снизится и механизм выйдет из строя, пояснил специалист.

Стиль езды на вариаторе не подразумевает резких ускорений — машина будет набирать скорость неспешно, предупредил Родионов. Чтобы правильно эксплуатировать вариатор и при этом сохранять динамику, нужна плавность при разгоне. Только такой подход в купе со своевременным обслуживанием позволит вариатору исправно служить весь срок эксплуатации, отметил он.

Ранее водителям рассказали об ошибках, ведущих к поломке трансмиссии.