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Россиянам назвали три опасности при покупке автомобиля в другом городе

Автокриминалист Шелков назвал три риска покупки авто в другом городе
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В случае покупки автомобиля по объявлению в другом городе с дистанционным оформлением сделки покупатель может столкнуться с несколькими серьезными рисками. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Перевод задатка базируется исключительно на честности. Очень много мошенников выставляют объявления о продаже техники именно с целью получения задатка от покупателя. Больше 10-15 тыс. рублей в качестве задатка переводить не стоит. С продавцом при этом нужно поговорить по телефону, а не только переписываться в мессенджере, и попросить его при видеозвонке показать паспорт», — сообщил Шелков.

Задаток, как и стоимость самой машины при дистанционном оформлении сделки, следует переводить на счет, который принадлежит собственнику автомобиля по ПТС, а в назначении платежа указать, какой именно автомобиль покупается, с его VIN-номером, добавил он.

В качестве страховочной меры также можно попросить продавца подписывать договор купли-продажи под видеозапись, но и в этом случае документ может быть подменен, а в дальнейшем признан недействительным, предупредил эксперт.

Для перевозки машины покупатель обращается в транспортную компанию, и найденный по объявлению в интернете перевозчик также может оказаться недобросовестным : не довезти машину до места назначения или потребовать предоплату и присвоить ее, указал Шелков.

«Если есть возможность, дистанционных сделок лучше избегать либо оформлять покупку с помощью электронного документооборота или через «Госуслуги», — заключил Шелков.

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