Производитель автомобилей Rox начнет блокировать «серые» машины за пределами Китая

Китайский концерн Sinomach Auto, производящий внедорожники Rox 01, внедрил систему контроля для автомобилей, не предназначенных для локального рынка, сообщает пресс-служба бренда.

«В случае обнаружения таких автомобилей за пределами Китая отключаются все мультимедийные экраны с рекомендацией обратиться к дилерам. При этом блокировка не коснется автомобилей, импортированных в РФ до декабря 2024 года», — отметили в компании.

Официальные продажи машин бренда в России начались в середине февраля. Автомобиль Rox 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

На Rox 01 распространяется гарантия пять лет и восемь лет на батарею. Автомобили будут стоить в России от 9,1 млн рублей и продаваться через дилерскую сеть Oting.

Ранее сообщалось, что вторая модель Knewstar сертифицирована в России.