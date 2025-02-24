Geely Tugella под маскировочным брендом Knewstar подешевела на 150 тысяч рублей

Кроссовер Knewstar 001 подешевел в России на 150 тысяч рублей

В России подешевел купе-кроссовер Knewstar 001, сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены на копию Geely Tugella не изменились, но появилась «специальная выгода», за счет которой дилеры могут продать автомобиль на 150 тыс. рублей дешевле», — говорится в сообщении портала.

Согласно актуальной информации из «прайса», дисконт доступен только до конца февраля.

Knewstar 001 пока является единственным в модельной линейке нового бренда. Он предлагается в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия идет с мотором 2.0 мощностью 200 л.с., восьмиступенчатой АКП и полным приводом. В максимальной комплектации автомобиль оснащается двигателем мощностью 238 л.с.

Knewstar 001 производится на заводе в Харбине и доставляется в Россию по железной дороге. Кроссовер незначительно отличается внешне и совпадает по техническим характеристикам с Geely Tugella, покинувшей российский рынок с запуском Knewstar.

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