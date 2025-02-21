Китайский внедорожник Leopard 5 получил посадочную площадку для дронов

В Китае представлен внедорожник Leopard 5 с площадкой для дронов

Китайский автопроизводитель BYD представил обновленную версию внедорожника FangChengBao Leopard 5, сообщает Autohome.

Главное внешнее отличие обновленной машины — наличие лазерного радара на крыше, с помощью которого работает система интеллектуального вождения Huawei Qiankun Intelligent Driving.

«Кроме того, на ранее представленном изображении была запечатлена версия, снабженная беспилотником — с местом для дрона на крыше и небольшим люком», — отмечается в публикации.

Кроме того, элементы защитной пластиковой отделки на автомобиле окрашены в цвет кузова. Полноприводный внедорожник снабжен электроприводом, но в его конструкции предусмотрен и бензиновый мотор 1.5, служащий для подзарядки батареи.

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