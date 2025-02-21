Стало известно, на какие машины россияне потратили больше всего за год

«Автостат»: Lada обогнала Chery по выручке в России в 2024 году

Объем выручки от продажи новых автомобилей в России в 2024 году составил 4,91 трлн рублей, 49% этих средств ушло на покупку машин пяти брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Лидерство среди марок в структуре финансовой емкости российского авторынка в 2024 году возглавила отечественная Lada. На ее долю пришлось 11,8% от всех потраченных жителями РФ денег», — отмечается в сообщении.

Годом ранее Lada по выручке находилась на втором месте, тогда ее обогнала китайская Chery. По итогам 2024 года на втором месте по выручке оказалась Geely (11,2%), на третьем — Haval (10,5%), на четвертом — Chery (9,4%). Замыкает первую пятерку марка Changan с показателем 6,2%. Среди пяти лидеров по выручке этот бренд оказался впервые.

Ранее китайцы пожаловались на поддельные детали в новых Volvo.