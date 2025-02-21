Китайцы пожаловались на поддельные детали в новых Volvo

Клиенты Volvo в Китае заметили контрафактные динамики аудиосистемы в своих автомобилях, обратив внимание на ошибки в их названии. Об этом сообщает Carscoops.

Впервые проблему обнаружил автомобилист, получивший премиум-аудиосистему Bowers&Wilkins в качестве подарка при покупке седана Volvo S60. Он обратил внимание, что название бренда на колонках написано с ошибками. Вместо буквы W в слове Wilkins были напечатаны две одинарные V. Кроме того, селектор коробки передач в автомобиле не имел подсветки, предусмотренной конструкцией.

Дилер отказался от замены динамиков на подлинные, сославшись на незнание английского языка. Другие владельцы Volvo также обнаружили в своих машинах динамики с ошибками в названии. После того, как ситуация получила огласку, китайское представительство Volvo опубликовало заявление с извинениями в соцсети Weibo и сообщило, что начало расследование.

Ранее россиянам рассказали, почему на кузове автомобиля отслаивается лак.