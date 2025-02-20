Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, замена каких деталей чаще всего нужна популярным авто

«Авторусь»: популярным автомобилям чаще всего меняют фильтры и свечи зажигания
close
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

По итогам 2024 года в России самыми востребованными категориями послепродажного обслуживания авто оказались замена свечей зажигания, фильтров и щеток стеклоочистителя. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасия Ломаченко.

«Высокой популярностью среди известных моделей авто пользовались работы по полной замене масла, ламп и светодиодов, и операции с элементами подвески. Также в 2024 году ускорилась динамика замещения ушедших брендов автозапчастей, особенно в категориях тормозных дисков и колодок», — отметила эксперт.

Ломаченко добавила, что в России разница в цене между деталями собственных торговых марок (СТМ) и брендов порой доходит до 300%, поэтому потребители стали чаще самостоятельно оценивать технические характеристики запчастей и мониторить отзывы.

До этого стало известно, что Япония в январе 2025 года сократила поставки в Россию легковых автомобилей на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 11% выросли поставки запчастей.

Ранее была раскрыта афера москвича с автозапчастями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами