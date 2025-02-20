Стало известно, замена каких деталей чаще всего нужна популярным авто

«Авторусь»: популярным автомобилям чаще всего меняют фильтры и свечи зажигания

По итогам 2024 года в России самыми востребованными категориями послепродажного обслуживания авто оказались замена свечей зажигания, фильтров и щеток стеклоочистителя. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасия Ломаченко.

«Высокой популярностью среди известных моделей авто пользовались работы по полной замене масла, ламп и светодиодов, и операции с элементами подвески. Также в 2024 году ускорилась динамика замещения ушедших брендов автозапчастей, особенно в категориях тормозных дисков и колодок», — отметила эксперт.

Ломаченко добавила, что в России разница в цене между деталями собственных торговых марок (СТМ) и брендов порой доходит до 300%, поэтому потребители стали чаще самостоятельно оценивать технические характеристики запчастей и мониторить отзывы.

До этого стало известно, что Япония в январе 2025 года сократила поставки в Россию легковых автомобилей на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 11% выросли поставки запчастей.

Ранее была раскрыта афера москвича с автозапчастями.