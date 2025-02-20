Названы семь причин повышенного расхода топлива зимой

Повышенный расход топлива автомобиля зимой – естественное явление, которого не стоит пугаться, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт. При этом допустимое увеличение не должно превышать 500 миллилитров бензина или дизеля на сто километров.

«На большой расход, в первую очередь, влияет зимняя резина. У нее особый состав для лучшего сцепления с дорогой. Она «заточена» на увеличение сопротивления движению. Это необходимо на скользкой зимней дороге. Во время езды, чтобы преодолеть возросшее сопротивление, потребуется более интенсивная работа двигателя и, как следствие, больше топлива», – сказал эксперт.

Кроме того, зимой идет повышенная нагрузка на генератор. Водители чаще включают фары, интенсивно работает печка, подогревы зеркал, сидений, руля. Также многие автомобилисты в нашей стране используют систему автозапуска двигателя. Все это оборудование заметно увеличивает расход топлива, отметил Бовт.

Но помимо безобидных вещей, которые влияют на рост расхода топлива, у автомобиля могут быть и неисправности, которые возможно устранить только в автосервисе. Довольно часто зимой забивается инжектор. Свечи не досжигают топливо. Проблема может быть в старом воздушном фильтре или грязном датчике массового расхода воздуха, предупредил специалист.

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