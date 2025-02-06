Россиянам назвали три причины долгого прогрева двигателя автомобиля

Долгий прогрев двигателя — проблема, с которой сталкиваются многие водители зимой. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт. Если на прогрев уходит заметно больше времени, чем обычно, то автомобиль неисправен.

«Часто причиной долгого прогрева двигателя становится неисправный термостат. Летом эту проблему можно даже не заметить, а зимой она проявляет себя более ощутимо. Шток термостата может заклинить, тогда антифриз будет циркулировать по одному большому кругу, что приведет к замедлению прогрева мотора», — сказал автоэксперт.

Забитые радиаторы печки также приводят к долгому прогреву из-за ненадлежащей теплоотдачи. Для нормального прогрева салона, а также работы двигателя, важно вовремя проверять и менять эту деталь, отметил специалист.

Нарушения в работе циркуляции системы охлаждения могут также ввести к повышенному расходу топлива и долгим прогревам. Возможны разные варианты: воздушные пробки в системе, неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости, поломка вентилятора системы охлаждения и другие проблемы, предупредил специалист.

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