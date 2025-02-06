Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали три причины долгого прогрева двигателя автомобиля

Fit Service перечислил три причины долгого прогрева двигателя машины
close
Shutterstock

Долгий прогрев двигателя — проблема, с которой сталкиваются многие водители зимой. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт. Если на прогрев уходит заметно больше времени, чем обычно, то автомобиль неисправен.

«Часто причиной долгого прогрева двигателя становится неисправный термостат. Летом эту проблему можно даже не заметить, а зимой она проявляет себя более ощутимо. Шток термостата может заклинить, тогда антифриз будет циркулировать по одному большому кругу, что приведет к замедлению прогрева мотора», — сказал автоэксперт.

Забитые радиаторы печки также приводят к долгому прогреву из-за ненадлежащей теплоотдачи. Для нормального прогрева салона, а также работы двигателя, важно вовремя проверять и менять эту деталь, отметил специалист.

Нарушения в работе циркуляции системы охлаждения могут также ввести к повышенному расходу топлива и долгим прогревам. Возможны разные варианты: воздушные пробки в системе, неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости, поломка вентилятора системы охлаждения и другие проблемы, предупредил специалист.

Ранее россиянам назвали 7 деталей автомобилей, которые разрушаются зимой больше всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами