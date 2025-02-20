Россиянам рассказали, чем опасен полный привод при заносе

Управлять полноприводным автомобилем в условиях заноса могут только водители с высоким уровнем подготовки. Об этом «Российской газете» рассказал директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

«Современные системы полного привода делятся на две категории. Первая включает системы с центральным дифференциалом, где полный привод работает постоянно. Мощность распределяется между осями через редуктор, при этом все колеса ведущие. Это не гарантирует защиту от столкновений с препятствиями. Наиболее распространенные системы используют муфты, устанавливаемые на полноприводные кроссоверы», — говорится в сообщении.

По словам специалиста, полноприводные автомобили разгоняются легче на скользких поверхностях. При этом такие машины требуют постоянного сцепления с дорогой для предотвращения скольжения. Уткина рекомендует водителям избегать резкого торможения на поворотах.

Также для выхода из заноса эксперт советует повернуть руль в противоположную сторону, сбросить газ и плавно восстановить тягу. При этом важно почувствовать, когда колеса начинают выравнивать автомобиль. По словам специалиста, недостаток тяги может привести к продолжению скольжения, а избыток газа – к нехватке места на проезжей части.

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