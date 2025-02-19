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Люк от автоцистерны оторвался и улетел в двух рабочих в Ставропольском крае

В Ставропольском крае оторвавшийся люк автоцистерны отлетел в двух рабочих
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Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю

В Александровском округе Ставропольского края люк автоцистерны оторвался и попал в двух рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления Следственного комитета РФ.

«Вечером 18 февраля текущего года недалеко от села Грушевского Александровского округа двое работников завода выполняли работы по проверке давления в цистерне грузового автомобиля. Во время проведения работ произошел отрыв заднего люка цистерны», — отмечается в сообщении СК.

Рабочие получили травмы, несовместимые с жизнью. По факту инцидента ведется доследственная проверка, назначены судебные экспертизы. На кадрах с места происшествия видно, что у автоцистерны на базе грузовика «Урал» отсутствует задняя торцевая крышка. После того, как деталь сорвалась с креплений, она отлетела в сторону и упала на территории рядом со стационарными цистернами.

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