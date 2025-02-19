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Россиянам рассказали, какие трехлетние внедорожники и кроссоверы лучше сохраняют стоимость

«Автостат» назвал три больших SUV, лидирующих по сохранению стоимости в РФ
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Changan

Кроссовер Changan CS75 Plus вошел в тройку лидеров ежегодного рейтинга «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», формируемого аналитическим агентством «Автостат». Об этом сообщается в релизе Changan, поступившем в «Газету.Ru».

«По итогам исследования Changan CS75 Plus занял третье место в сегменте SUV (D) среди массовых моделей, продемонстрировав остаточную стоимость 110,4%», — отмечается в сообщении.

Первое место в этом сегменте занял отечественный УАЗ «Патриот», остаточная стоимость которого после трех лет эксплуатации составила 119,9% от первоначальной. На втором месте китайский Haval F7 с результатом 114,2%.

Рейтинг был рассчитан для трехлетних автомобилей 253 моделей и 682 их модификаций, с учетом различных типов кузова, разных вариантов двигателей и трансмиссий. Changan CS75 Plus оснащается двигателями собственной разработки Changan и автоматической трансмиссией японской марки Aisin. В базовой комплектации представленного на российском рынке CS75 Plus предусмотрено шесть подушек безопасности.

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