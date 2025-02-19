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Названы автомобили, которые нельзя покупать водителю-новичку

Автоэксперт Баканов назвал три машины, которые нельзя покупать водителю-новичку
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Водителю, только что получившему права и выбирающему первый автомобиль, не следует покупать дорогой и мощный автомобиль. Также стоит воздержаться от покупки автомобиля в плохом техническом состоянии и крупногабаритного. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Дорогой и мощный автомобиль не стоит покупать по простой причине: в первые 1,5-2 года за рулем есть высокий риск попадания в ДТП по невнимательности. Кроме того, после первых 1,5 лет у водителя появляется смелость и ложное чувство, что он все контролирует. Начинает расти скорость и риск аварии», — сообщил Баканов.

Также следует воздержаться от большой машины в качестве первой из-за того, что начинающий водитель будет плохо контролировать ее габариты, добавил он. Если человек не увлекается техникой и не готов тратить время на самостоятельный ремонт, стоит воздержаться и от покупки условных «Жигулей» — машины в плохом техническом состоянии, предостерег эксперт.

«Лучше начать с компактной малолитражки, на которые и запчасти дешевле, и недорогие страховки ОСАГО и каско. Подержанные Hyundai Solaris и Getz, Renault Logan — что-то простое и более-менее понятное, что легко отремонтировать. Если купить такую машину в хорошем состоянии, она не причинит владельцу серьезной головной боли. Среди новых недорогих машин можно выбрать Lada», — посоветовал Баканов.

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