Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставрополец приделал к автобусу бульдозерный отвал на фоне бездействия коммунальщиков

В Ставрополе сняли на видео автобус ПАЗ, переделанный в бульдозер для чистки снега

В Ставрополе местный житель оборудовал автобус ПАЗ бульдозерным отвалом и выехал на улицы города для чистки снега, сообщает «Блокнот Ставрополь».

«Горожане сетуют на некачественную работу коммунальщиков, но с лопатами для расчистки почему-то на улицы не выходят. Решение нашел местный Кулибин Сергей Артюшенко, который и раньше баловал общественность своими перформансами», — отмечается в публикации.

Сначала Артюшенко прицепил бульдозерный отвал к легковому автомобилю, но не добился хороших результатов. Затем он закрепил приспособление к автобусу. На опубликованном видео видно, что ПАЗ с указателем 64-го маршрута «Рынок — Центр» движется по заснеженной городской улице. В ковше при этом накопилось много снега.

Ранее в Малайзии десантник сел на мотоциклистку во время учений и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами