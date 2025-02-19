Ставрополец приделал к автобусу бульдозерный отвал на фоне бездействия коммунальщиков

В Ставрополе сняли на видео автобус ПАЗ, переделанный в бульдозер для чистки снега

В Ставрополе местный житель оборудовал автобус ПАЗ бульдозерным отвалом и выехал на улицы города для чистки снега, сообщает «Блокнот Ставрополь».

«Горожане сетуют на некачественную работу коммунальщиков, но с лопатами для расчистки почему-то на улицы не выходят. Решение нашел местный Кулибин Сергей Артюшенко, который и раньше баловал общественность своими перформансами», — отмечается в публикации.

Сначала Артюшенко прицепил бульдозерный отвал к легковому автомобилю, но не добился хороших результатов. Затем он закрепил приспособление к автобусу. На опубликованном видео видно, что ПАЗ с указателем 64-го маршрута «Рынок — Центр» движется по заснеженной городской улице. В ковше при этом накопилось много снега.

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