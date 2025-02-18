Стало известно, подешевеют ли в России новые автомобили весной

«АвтоСпецЦентр» сообщил, что о стабилизации цен на автомобили в России

Изменение цен на новые автомобили весной будет зависеть от производственных планов компаний и объемов товарных запасов 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

«Предпосылок для прямого снижения цен я пока не вижу, но стабилизацию цен на уровне декабря 2024 года уже можно назвать завуалированным снижением. Сохранение поддержек продаж марками вместо логичного и традиционного повышения цен с началом нового года само по себе стимулирует продажи», — отметил он.

Терлюкевич добавил, что дилеры смогли привести свои склады к уровню текущих продаж за последние два месяца. Дальнейшие отгрузки они планируют только с учетом их рентабельности. Скидок на автомобили из новых поставок ждать не стоит, предупредил эксперт.

«Динамика цен будет зависеть от ключевой ставки, которая через стоимость финансирования существенно увеличивает издержки всех участников рынка», — сказал Терлюкевич.

Ранее стало известно, что Hyundai и Kia захотели вернуться в Россию, но им могут помешать китайские бренды.