Россиянам рассказали, как определить, что авто использовали в каршеринге

Повышенный износ двигателя и трансмиссии автомобиля является одним из частых признаков того, что машину использовали в каршеринге. Об этом журналу «За рулем» рассказал генеральный директор RexRent АО «Билантлия» Евгений Мелехин.

«В отличие от такси, каршеринговую машину можно проверить на специальном сервисе. Если машину продает ИП, можно проверить, была ли у него зарегистрирована такая услуга или он оформлял ОСАГО для каршеринга», — сообщил эксперт.

Вторым признаком, по словам специалиста, являются следы оклейки кузова, поскольку каршеринговые автомобили брендируются фирменной пленкой. Мелехин сообщает, что тарификация при каршеринге идет на время, и двигатель могут заводить зимой без прогрева, поэтому признаком также является износ двигателя и трансмиссии.

Кроме того, разболтанная правая дверь является признаком того, что автомобиль ранее использовали в такси, поскольку именно на это место чаще всего садятся пассажиры.

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