Названо число выявленных дефектов у предсерийной Lada Iskra

На каждом собранном предсерийном автомобиле Lada Iskra выявлено в среднем 100 дефектов. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«Пока службы контроля качества фиксируют в среднем около 100 дефектов на каждом выпущенном автомобиле, к началу серийного выпуска, намеченного на апрель, количество дефектов должно снизиться. На предстоящей неделе запланирован выпуск более крупной партии Lada Iskra, чем все предыдущие», — говорится в сообщении паблика.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.