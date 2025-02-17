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В Китае обновлен конкурент Toyota Alphard

GAC показал обновленный минивэн М8
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GAC

Китайский автопроизводитель GAC выведет на рынок минивэн Trumpchi M8 с системой интеллектуального вождения и беспилотной парковки, разработанной совместно с технологическим гигантом Huawei. Об этом сообщает Autohome.

«Внутренняя часть трапециевидной решетки заменена на матричный трехмерный хромированный декор. В то же время на крыше нового автомобиля появилось лазерное радарное устройство», — перечисляются в публикации отличия новой версии минивэна.

Автомобиль получит подзаряжаемую гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором 2.0. Ее суммарная мощность — 373 л.с., до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 8,8 с. При полностью заряженной батарее гибрид проезжает на электротяге до 136 км. Также М8 получил колесные диски с новым дизайном.

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