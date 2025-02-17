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Стало известно, какие модели Chery скроются под маскировочным брендом Tenet

«Китайские автомобили»: под маркой Tenet в РФ выпустят Chery Tiggo 4 и 8 Pro Max
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Пресс-служба АГР

Под основанной компанией «АГР» автомобильной маркой Tenet в России выпустят кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro Max. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на анализ данных государственного реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

«На то, какой автомобиль ляжет в основу Tenet 3XT, указал полученный бывшим заводом Volkswagen в августе прошлого года ОТТС на Chery Tiggo 4. В Одобрении был указан заводской номер этого автомобиля в Китае – T3X. С наибольшей вероятностью на конвейер завода группы компаний «АГР» в Калуге встанет аналог Chery Tiggo 4», — отмечается в публикации.

По данным «Китайских автомобилей», еще одной моделью марки Tenet станет кроссовер с внутренним обозначением 31T. Одна из его версий получит мотор объемом не более 1,8 л, другая — не более 2,3 л, и с наибольшей вероятностью ею станет Chery Tiggo 8 Pro Max (его заводское обозначение в Китае — Т31).

Ранее стало известно, что средний чек на ремонт Lada и Renault в России вырос на 31%.

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