Под Тюменью автомобиль Peugeot протаранил Toyota и попал на видео

На трассе Курган — Тюмень 16 февраля столкнулись автомобили Peugeot, Toyota RAV4 и «КамАЗ». Об этом сообщает Госавтоинспекция Курганской области.

«Авария произошла в 12 часов 44 минуты на автодороге «Подъезд к г. Тюмень». Водитель 1980 года рождения на автомобиле «Пежо» осуществлял движение в сторону города Кургана. По предварительной информации, на 3 километре трассы мужчина не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Toyota RAV4 запечатлел аварию. На кадрах видно, как Peugeot выезжает на встречную полосу движения, где врезается в Toyota RAV4, который от удара сталкивается с «КамАЗом».

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель Peugeot получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате аварии пострадали два пассажира и водитель Toyota, их госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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