Россиянам назвали топ-10 подержанных автомобилей за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Черноусов назвал 10 автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей

Первое место в рейтинге автомобилей с пробегом за 500 тыс. рублей занимает модель Ford Focus II, средняя стоимость которой составляет 493 тыс. рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

«Вторая позиция у представителя французского автопрома — Renault Sandero I (2009-2014), средняя цена данной модели — 479 054 рубля. А замыкает первую тройку еще один «американец» — Ford Fusion I рестайлинг (2005-2012), который стоит несколько меньше первых двух позиций — 400 453 рублей», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, представитель немецкого автомобилестроения Opel Astra (признан в РФ иностранным агентом) H стоимостью около 480,8 тыс. рублей занимает четвертое место в рейтинге. На пятом — Peugeot 308 I за 419,5 тыс. рублей. Далее эксперт отмечает модель Chevrolet Lacetti I, которая продавалась по цене 389,7 тыс. рублей. Седьмое место занимается южнокорейский автомобиль Hyundai Getz I, стоимость которого составила 479 тыс. рублей, при этом совсем немного уступает машина Mazda поколения I стоимостью 499,2 тыс. рублей. Это самый дорогой автомобиль в рейтинге.

На девятом месте — машина Ford Focus II поколения за 320,5 тыс. рублей. Последнее место занимает отечественная Lada Granta I, со средней ценой продажи – 350,7 тыс. рублей.

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