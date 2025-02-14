Названы шесть автомобилей, которые исчезнут с российского рынка

Автоэксперт Васильев назвал шесть новых авто, которые исчезнут с рынка РФ

У российских дилеров почти не осталось новых дешевых иномарок: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Ситуация «абсолютно рядовая». Остатки официально произведенных и ввезенных в страну автомобилей не китайского происхождения были проданы», — сказал Васильев.

По его словам, место ушедших брендов заняли «китайцы». Претензий к качеству китайских автомобилей становится все меньше, так как производители быстро адаптируют машины к российским реалиям.

До этого стало известно, что кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска стал самым популярным новым китайским автомобилем в России по итогам января 2025 года. Рейтинг был составлен на основе анализа просмотров телефонов в объявлениях о продаже новых автомобилей, а также машин с минимальным пробегом.

На втором месте в рейтинге Omoda C5 2022 года. Третьим по количеству просмотров стал кроссовер Haval M6 2021 года. Четвёртое место — за Jetour Dashing 2022 года выпуска. Пятым и шестым по популярности оказались кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года и Tiggo 4 2024 года.

В топ-10 самых популярных китайских авто по итогам января также вошли GAC GS3 2024 года, Changan Uni-S/CS55 Plus 2024 года, Omoda S5 2023 года и Chery Tiggo 4 Pro 2023 года.

Ранее эксперты раскрыли среднюю цену нового легкового автомобиля в России.