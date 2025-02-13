Неугомонных зацеперов побили неравнодушные водители в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 11 февраля водители побили двух несовершеннолетний зацеперов на Торфяной дороге. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

«Все началось с того, что юноши несколько раз пытались залезть на крышу троллейбуса. Однако водитель «рогатого» вовремя замечал сорванцов и нажимал на тормоз. В какой-то момент это надоело водителю легкового автомобиля, который двигался в попутном направлении. Мужчина даже вышел из салона, чтобы рассказать школьникам об опасности их хобби», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как дети забираются на троллейбус, после чего их замечает водитель общественного транспорта, останавливается и делает замечание. После троллейбус продолжает движение, а зацеперы снова забираются на него. Транспорт останавливается, несовершеннолетние подбегают к другой машине и пинают ее. Из автомобиля выходит водитель и начинает бить нарушителей, в этот момент к конфликтующим подбегает еще один мужчина и также ударяет зацеперов.

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